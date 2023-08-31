الصين تنزل إلى المياه سفينة حربية من جيل جديد

أعلن موقع Naval News أن الصين أنزلت إلى المياه مؤخرا سفينة حربية من فئة جديدة طورتها لصالح سلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور على الموقع: "شهد حوض بناء السفن Hudong-Zhonghua في شنغهاي مؤخرا إنزال سفينة حربية جديدة إلى المياه تم تطويرها لصالح الجيش الصيني، السفينة تنتمي لفئة سفن Type-054B الجديدة".

وتبعا للموقع فإن السفينة المذكورة تعتبر فرقاطة قتالية جديدة تماما مقارنة بفرقاطات Type-054A التي تمتلكها الصين حاليا، فمقدار إزاحتها للمياه أكبر بنسبة 50% تقريبا، كما جهّزت بأسلحة أكثر تطورا.

وتم تجهيز مقدمة السفينة الجديدة بمنصة إطلاق عمودي للصواريخ تحوي 32 خلية إطلاق، ومن غير المعروف بعد مع أي نوع من الصواريخ ستستخدم، فمن المحتمل أن تستعمل لإطلاق صواريخ HQ-16 المتوسطة المدى المضادة للأهداف الجوية، أو مع صواريخ Yu-8 المضادة للسفن والغواصات.

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن السفينة حصلت أيضا على رشاشات من عيار 30 ملم، وأنظمة HQ-10 الصاروخية.

ومن المفترض أن تسلّح السفينة بمدافع من عيار 100 ملم شبيهة بتلك التي تستخدم مع مدمرات Type-051C وType-052B وType-052C.

المصدر: سلاح روسيا