روسيا..ابتكار جرار كهربائي يعمل بالطاقة الشمسية

ابتكر علماء جامعة فافيلوف في ساراتوف جرارا كهربائيا يعمل ببطارية شمسية ليستخدم في انتقاء وزراعة البذور، ما يسمح بتخفيض التكاليف بأكثر من 45 بالمئة.

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ويقول مصدر في الجامعة: "أجرى علماء من جامعة فافيلوف دراسة في مزرعة "السنبلة الذهبية" بمنطقة بوجاتشوف في حوض نهر الفولغا، لتحديد تكاليف الشراء والتشغيل السنوية عند استخدام جرار يعمل بمحرك الاحتراق الداخلي. واتضح أن استخدام الجرارات الكهربائية يمكن أن يؤدي إلى تقليل تكاليف التشغيل تقليلا كبيرا بنسبة تزيد عن 45 بالمئة بسبب بساطة التصميم وقلة العناصر وسهولة التحكم".

ووفقا للمصدر، تستخدم غالبية مؤسسات القطاع الزراعي حاليا جرارات صغيرة تعمل بالوقود السائل، لنقل الأعلاف وحش الأعشاب وتنظيف الأراضي ونقل الحمولات الصغيرة.

ويضيف، الجرار الكهربائي المبتكر مزود بمنظومة كهربائية مستقلة تولدها بطاريات شمسية، تكفي للعمل 8 ساعات مستمرة وفي الأيام المشمسة 10 ساعات.

ويشير سيرغي باكيروف أحد المساهمين في ابتكار الجرار، إلى أن هذا الجرار يسمح بتنفيذ مختلف الأعمال في المزرعة، بما فيها عملية البذار. ويدرس علماء قسم المعدات الكهربائية وإمدادات الطاقة والروبوتات بكلية الهندسة والهندسة البيئية بالجامعة حاليا إمكانية استخدام نظام التحكم عن بعد في تشغيل الجرار (من دون سائق).

المصدر: تاس