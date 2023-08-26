منظومة مدفعية بعيدة المدى لإحراز الغلبة في صراع بطاريات المدفعية

بدأت روسيا الإنتاج الصناعي على دفعات لمنظومات المدفعية الذاتية الحركة "كواليتسيا – إس في" وذلك قبل انتهاء اختباراتها الحكومية.

سيعني ظهور منظومة "كواليتسيا - إس في" عيار 152 ملم في منطقة العملية العسكرية الخاصة نقطة انعطاف في صراع بطاريات المدفعية في ميدان القتال، مع العلم أن المدافع الغربية الصنع عيار 155 ملم طول ماسارتها يعادل 52 عيار، ما يسمح لها بإصابة الأهداف على مسافة حتى 40 كيلومترا. أما معظم المدافع الروسية عيار 152 ملم فطول ماسورتها يعادل 28 عيارا ومدى العمل حتى 25 كيلومتراً، ما لا يسمح لبطارياتنا أن تصيب بطاريات المدفعية الأوكرانية التي تقصف عاصمة دونباس دونيتسك. أما منظومة "كواليتسيا – إس في" فطول ماسورتها 52 عيارا، ما يمكّنها من إطلاق النيران إلى مسافة 70 كيلومترا.

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"كواليتسيا – إس في" عبارة عن منظومة المدفعية التي تم وضعها على منصة دبابة "تي – 90"، وطاقمها يضم 3 أفراد ومخزون قذائفها 70 قذيفة، سرعة الرماية 16 طلقة في الدقيقة، ما يزيد عن سرعة رماية مثيلاتها الغربية. وعلى سبيل المثال فإن طاقم منظومة المدفعية الذاتية الحركة الروسية "مستا - -إس" يضم 5 أفراد.

وتم تزويد "كواليتسيا – إس في" بنظام القيادة الأوتوماتيكية لعمليات توجيه المدفع واختيار الهدف والملاحة وتحديد الإحداثيات. كما تم تزويد أماكن العمل للجندي الموجه والقائد بشاشات تُبيّن معلومات واردة من منظومة المعلومات والقيادة الموحدة.

وتعتبر "كواليتسيا – إس في" جيلا جديدا من المدافع الذاتية الحركة التي يستخدمها الجيش الروسي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا