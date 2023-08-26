روسيا تستخدم في منطقة العملية العسكرية الخاصة حاملات درونات جوية

ستبدأ في سبتمبر المقبل الاختبارات القتالية لحاملة المسيّرات الروسية من طراز "الأميرال – آفيانوسيتس" في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وسيكون بمقدور حاملة المسيّرات الجوية أن تحمل على متنها درونيْن انتحارييْن، ما سيوسع مدى عملهما القتالي.

وقال المتحدث باسم شركة "سفياز سبيتس زاشيتا" الروسية دميتري زوباتريف: "حققنا خلال الشهريْن الماضيين طلعات جوية اختبارية، وفي سبتمبر سنبدأ في إرسال منظوماتنا الجوية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. ونجري في الوقت الراهن محادثات مع الوحدات العسكرية التي تحتاج إليها".

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وقد وضعت في أساس حاملة المسيّرات فكرة طائرة "الأميرال" من دون طيار التي طرحتها الشركة والتي تقضي بأن تبقى الطائرة في الجو لمدة 6 ساعات. وسيتم تزويد الطائرة بدرونيْن انتحاريين من طراز FPV متحكم فيهما يدويا، فضلا عن أجهزة ترحيل إشارات القيادة.

يذكر أن مدى عمل درونات التحكم اليدوي لا يزيد عادة عن 4–5 كيلومترات. أما استخدام طائرة "الأميرال" المسيرة فسيوسع إلى حد بعيد مدى عمل الدرونات.

وقال زوباريف إن المنظومة الجوية التي ابتكرتها شركته تستخدم بالدرجة الأولى للقيام بدوريات جوية وحماية مناطق واسعة تدور فيها العمليات الحربية. وفي حال اكتشاف الطائرة المسيّرة درونات معادية في منطقة مسؤوليتها فإنها ترسل مسيّرات ضاربة لتدمرها فورا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا