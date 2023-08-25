روسيا تطور منظومات إلكترونية جديدة تحسن عمل المنشآت العامة ومرافق البنى التحتية

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها تعمل على تطوير منظومات إلكترونية جديدة ستساعد على تحسين آلية عمل المنشآت العامة ومرافق البنى التحتية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة:"تعمل شركة Ruselectronics التابعة لمؤسستنا حاليا على اختبار منظومات Pelena الجديدة في إحدى محطات السكك الحديدية بضواحي موسكو، هذه المنظومة ستساعد على إنشاء نظام تحكم ذكي تلقائي للمعدات والأنظمة الهندسية لمرافق البنية التحتية في المنشآت العامة، ومن المفترض أن يبدأ الإنتاج التسلسلي لها عام 2024".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء في Ruselectronics تعاونوا مع خبراء مصنع كالوغا الكهروميكانيكي الروسي، وتمكنوا من تطوير منظومات Pelena لتتم إدراتها عن بعد عبر تقنيات المنصات السحابية، وبذلك فإن الفنيين والأخصائيين سيتمكنون من ضبط أنظمة الإضاءة والعديد من الأنظمة الإلكترونية في المنشآت عن بعد، وسيراقبون عمل هذه الأنظمة بشكل مباشر.

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ومن جهته قال المدير العام لمصنع كالوغا الكهروميكانيكي يفغيني زولوتينسكي: "الاختبارات التي تجرى على منظومات Pelena إحدى محطات السكك الحديدية بضواحي موسكو شارفت على الانتهاء، الهدف من الاختبارات كان التأكد من قدرة هذه المنظومات على التحكم بأنظمة الإضاءة الخارجية للمحطة، والتأكد من إمكانية التحكم بها عن بعد. وقد أظهرت منظومات Pelena قدرات ممتازة في العمل، وأتوقع أن يبدأ إنتاجها العام القادم بعد إخضاعها لسلسلة من التجارب الأخرى".

المصدر: سلاح روسيا