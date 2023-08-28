العملية العسكرية الخاصة تدخل تعديلات على تصميم دبابة "أرماتا" الروسية

سيتم إدخال تعديلات على تصميم دبابة "تي – 14" ( أرماتا) استنادا إلى نتائج استخدامها في العملية العسكرية الخاصة.

وأفادت وكالة "تاس" نقلا عن مصدر لها في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية بأن دبابة "أرماتا" الروسية من الجيل الجديد ستطرأ عليها بعض التعديلات التصميمية. وقال المصدر إن الدبابة استخدمت أكثر من مرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة وستخضع الآن لعملية تحسين وإتقان جديدة.

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وأعاد المصدر إلى الأذهان أن مشاهد أولى لعمل "أرماتا" في الجهة الروسية الأوكرانية نشرت لأول مرة في فبراير الماضي حيث أطلقت الدبابة النيران من مدفعها الأساسي، وهو المدفع الأملس الماسورة عيار 125 ملم من طراز " 2آ 82-1أس".

وفي مايو الماضي ظهرت معلومات أفادت بـأن دبابات "تي – 14" تستخدم لإطلاق النيران إلى مواقع القوات الأوكرانية، لكن لا يتم تشغيلها في عمليات الاقتحام.

يذكر أن دبابة "تي – 14" (أرماتا) كشف عنها لأول مرة في العرض العسكري بموسكو عام 2015. وبدأت اختباراتها الحكومية بحلول عام 2019. وإنها قادرة على جمع معلومات استطلاع وتقديم دلالات على الأهداف اللازمة لتعديل النيران. وتم تزويدها ببرج مدرع غير مأهول وبمنظومة "مالاخيت" للحماية الدينامية الكهربائية من الجيل الرابع. ويجلس أفراد طاقمها الثلاثة في كبسولة مدرعة في مقدمتها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا