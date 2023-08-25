ذكاء اصطناعي قادر على توجيه المسيرات دون اعتماد الملاحة الفضائية

أعلن رئيس جامعة "نوفوسيبيرسك" ميخائيل فيدوروك إن متخصصين في الجامعة يطورون شبكات عصبية وأجهزة مساعدة.

وقد طوّر العلماء في جامعة "نوفوسيبيرسك" بغرب سيبيريا شبكات عصبية من شأنها أن تساعد المسيرات على التوجه بدون اللجوء إلى المعلومات الواردة من أجهزة الملاحة الفضائية.

وقال رئيس جامعة "نوفوسيبيرسك" ميخائيل فيدوروك في خطاب القاه في منتدى "تخنوبروم":" بالنسبة لي كعالم فيزياء، تطبيقات الذكاء الاصطناعي هي الأهم. وأود أن ألفت الانتباه إلى مشروع الروبوتات الذكية الذي يتم تطويره في جامعتنا، وهو مرتبط بتوجيه مسيّراتنا الجوية بدون اعتماد منظومة "غلوناس" للملاحة الفضائية، الأمر يهم الأخصائيين في الوقت الراهن. وهذا المشروع هو في غاية الأهمية".

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وأشار رئيس الجامعة إلى تغير مناهج الجامعة التي كانت أولا تركز على تأهيل الكوادر للمعاهد الأكاديمية فقط. وقال إن "الجامعة لا تخرّج الآن الكوادر لفرع سيبيريا في أكاديمية العلوم فحسب، بل ولشركائنا في القطاع الصناعي".

ومضى قائلا إن البحوث العلمية تم تنسيقها أيضا مع الشركاء في الصناعات الروسية، وذلك لتسريع الانتقال من العلوم الأساسية إلى تصنيع المنتجات التكنولوجية. ويدور الحديث بصورة خاصة حول مشاريع تطوير الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية.

يذكر أن المنتدى الدولي العاشر للتنمية التكنولوجية "تكنوبروم" يعقد في نوفوسيبيرسك في الفترة من 22 إلى 25 أغسطس. وهدفه الرئيسي هو تعزيز التطويرات والابتكارات العلمية المحلية. وقد تولى تنظيم المنتدى كل من الحكومة الروسية وحكومة مقاطعة نوفوسيبيرسك ووزارة العلوم والتعليم العالي الروسية والفرع السيبيري لأكاديمية العلوم الروسية

المصدر: تاس