الهند تدعو دول بريكس للحفاظ على السنّوريات والقطط البرية

دعت الهند الدول الأعضاء في مجموعة بريكس لتوحيد الجهود للحفاظ على السنّوريات والقطط البرية.

وفي كلمة ألقاها خلال قمة قادة بريكس في جوهانسبورغ قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي: "في دول البريكس الخمسة يعيش عدد كبير من السنوريات والقطط البرية الكبيرة، وفي إطار التعاون الدولي يمكننا توحيد الجهود والعمل معا لحماية هذ الحيونات".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الهند بذلت جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة لاستعادة أعداد الفهود البرية، وذلك بعد أن تعرضت هذه الحيونات لإبادات كبيرة خلال الأعوام الـ 70 الماضية.

وخلال حملتها لاستعادة أعداد الفهود البرية حصلت الهند على أول دفعة من هذه الحيوانات من جنوب إفريقيا بهدف إطلاقها لتتكاثر في الطبيعة، كما جلبت الفهود من نامبيا ودول إفريقية أخرى.

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن دول مجموعة بريكس تضم روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا، وتستضيف مدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، قمة مجموعة "بريكس" التي انطلقت يوم الثلاثاء 22 أغسطس وتستمر حتى 24 أغسطس، تحت رئاسة جنوب إفريقيا نفسها، وبحضور ما لا يقل عن 50 دولة.

المصدر: RT