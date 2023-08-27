عربة "سبارتاك" المدرعة قد تكون منصة لراجمة الصواريخ "تورنادو – غي"

تعتبر مدرعة "سبارتاك" الثلاثية المحاور منصة مثالية لتوضع عليها أسلحة مختلفة ومعدات خاصة.

قررت وزارة الدفاع الروسية أن تنصب على منصة "سبارتاك" المدرعة راجمة الصواريخ "تورنادو – غي" ذات الـ40 ماسورة والتي تخصص لدعم وحدات المشاة بالنيران. ويمكن أن تدمر راجمة الصواريخ هذه مختلف الأهداف، بما في ذلك المدافع ووسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والمدرعات والقوة البشرية وغيرها.

وقد تم الكشف عن تلك المنظومة في منتدى "الجيش – 2023" العسكري التقني الدولي الذي عقد في 14 – 20 أغسطس الجاري في ضواحي موسكو.

rg.ru

ويبلغ مدى العمل الأقصى للمنظومة 40000 متر، ومدى العمل الأدنى 4000 متر. ويستغرق انتقال المنظومة من وضع المسير إلى وضع القتال 30 ثانية.

ويمكن أن تطلق المنظومة 40 صاروخا بالكامل في 20 ثانية فقط.

وتم تزويد المنظومة بنظام أوتوماتيكي لقيادة النيران، ما يمكّن أفراد طاقمها من إطلاق النيران دون أن يخرجوا من المقصورة المحمية. وبلغ الوزن الكامل للمنظومة 18500 كلغ.

وتحمي دروع المنظومة من الرصاص والشظايا، ويتحمل قعرها وعجلاتها انفجار 6 كيلوغرامات من مادة التروتيل.

وبلغت قدرة محركها 312 حصانا، والسرعة القصوى على الطريق المعبدة 100 كلم/ساعة. ويمكن أن تسير المنظومة إلى مسافة 1000 كيلومتر دون أن تتزود بالوقود.

ويضم طاقمها 5 أفراد. وتم تزويدها برشاش عيار 7.62 ملم لحماية أفراد الطاقم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا