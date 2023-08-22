طلاب روس يبتكرون صيادا شبحيا للدرونات الصغيرة الحجم

ابتكر الطلاب من جامعة "تامبوف" التقنية الروسية منظومة من الحواجز الفراغية الكهرومغناطيسية التي يمكنها أن تحمي المنشآت من المسيّرات الصغيرة والصغيرة جدا.

تم الكشف عن الابتكار في ندوة "الأرخبيل 2023" التقنية التنويرية.

وقال صاحب المشروع رومان كاريخ إن منظومة الحماية عبارة عن حقل كهرومغناطيسي يشكل تشويشا على الأجهزة الإلكترونية التي تتحكم في المسيّرة. ووفقا لنوع الدرون يمكن تشكيل تشويش عريض، إي على مدى مجال الترددات كله أو تشويش ضيق موجه يستخدم لإغلاق قناة التحكم العائدة لجهاز معيّن.

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وأوضح رومان كاريخ أن مشروع الطلاب من تامبوف يختلف عن بقية أجهزة مكافحة الدرونات باستخدام تكنولوجيا الشبكات العصبية التي تشكّل مخططات الإشعاع الموجهة الضيقة المتعددة الأشعة التي تؤثر على مسيّرة جوية معينة.

وفي أساس الابتكار هوائي شبكي رقمي ذو معامل تقوية كبير ومنصة لاسلكية مبرمجة، الأمر الذي يخفض من سعر المنظومة ويسمح بإسكات المسيّرات الجوية لاسلكيا دون الاستعانة بكميات كبيرة من الطاقة الكهربائية.

وقد كشف في الندوة عن نموذج تجريبي للمنظومة التي خضعت لعدد من الاختبارات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا