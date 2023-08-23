موسكو تنشئ أرصفة عائمة لإطلاق مسار جديد للسفن الكهربائية

شهد نهر موسكو في أغسطس الجاري نشر 3 أرصفة عائمة جديدة تم إنشاؤها في معمل "بيرم" الروسي للسفن.

وقد ازداد عددها في جنوب العاصمة الروسية حيث يمر المسار النهري السياحي إلى 4 أرصفة عائمة. ويجب أن تخضع الأرصفة المركبة الجديدة للتشغيل التجريبي بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها.

يذكر أن "المراسي العائمة ابتكار محلي بالكامل. وقد تم إنشاؤها مع مراعاة المعايير العالية للنقل في موسكو، وهي لا تلحق ضررا بالبيئة وتعمل على الكهرباء فقط.

وقال ناطق باسم بلدية موسكو:" إن الأرصفة العائمة يتوفر فيها كل شيء لانتظار السفن الكهربائية وركوبها" وأضاف قائلا:" وصلت موسكو الآن 5 أرصفة عائمة جديدة و4 سفن كهربائية". وأشار إلى أن الأرصفة مصنوعة من الفولاذ المتين الذي يحمي من الأضرار الخارجية ومن تقلب درجات الحرارة. ويتسع كل رصيف حسب قطره لـ40-80 راكبا.

يشار إلى أن معمل "بيرم" للسفن سيورد لميناء كراسنوكامسك أرصفة لرسو سفن الرحلات البحرية والقوارب الصغيرة، بما في ذلك القوارب الكهربائية.

ونذكّر القارئ هنا بأن معمل "بيرم" للسفن تم بناؤه في خريف عام 2021 في موقع مصنع "كاما" السابق لبناء السفن.

المصدر: تاس