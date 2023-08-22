لن تستطيع أن تطل برأسها.. مشكلات F-16 المقبلة في أوكرانيا

وفقا للخبير العسكري الروسي فلاديسلاف شوريغين، تكمن الأهمية الرئيسية لمقاتلات F-16 بالنسبة لأوكرانيا في أنها "قد تغير الوضع في الجبهة".





ويقول: "لا تتمثل الأهمية الرئيسية لطائرة F-16 في قدرتها على خوض معارك جوية. فهذه تحديثات قديمة. نعم يمكنها خوض معارك جوية، ولكن ليس ضد طائراتنا. لقد أظهرت هذه الحرب أن منظومات الدفاع الجوي لكل من أوكرانيا وروسيا لا تسمح للطائرات حاليا بالتوغل بعمق في أراضي العدو . أي أن هذه حرب عن بعد. ونحن نزيد من وسائل التدمير عن بعد ونفعل ذلك بثقة كبيرة".

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ويشير الخبير إلى أن سبب اهتمام الجانب الأوكراني بمقاتلات F-16، هو أنها ستعدل لتصبح قادرة على إطلاق صواريخ مجنحة.

ويقول: "سيكون لديهم في هذه الحالة خيار يسمى إطلاق الصواريخ دفعة واحدة، وعلى منظومات دفاعاتنا الجوية الاستعداد لمواجهته. ولكن هل سيغير هذا الوضع على الجبهة؟ الجواب لا، لن يغير. لأن طائراتهم بعد إقلاعها وارتفاعها 500 متر عن سطح الأرض، ستصبح مرئية لراداراتنا، ولأنه يمكن لمنظومات دفاعاتنا الجوية الصاروخية في الواقع الوصول إلى منتصف أوكرانيا. وبالإضافة إلى ذلك يمكن لطائراتنا من نوع Su-35 المزودة بصواريخ بعيدة المدى أن تسقطها، وقد أسقطنا فعلا طائرة أوكرانية فوق مدينة كييف، أي اعترضناها من مسافة 2500 كلم".

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ويشير الخبير الروسي إلى مشكلات صيانة طائرات F-16 لأن أوكرانيا إذا كانت محتفظة بالبنية التحتية لصيانة طائرات 24 Su- السوفيتية في مطاراتها، فسوف تواجه صعوبات غير متوقعة مع طائرات F-16.

ويقول: "إذا دمرنا البنية التحتية الأرضية لطائرات F-16 ، فالسؤال يطرح نفسه، أين ستتزود بالوقود والزيوت وقطع الغيار، لأنه لا يمكن نشر كل شيء في جميع المطارات".

المصدر: فيستي. رو