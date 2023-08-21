العلماء الروس "يبرمجون" الطحالب الدقيقة لتنمي العناصر المفيدة

ابتكر علماء مركز البحوث الفيدرالي التابع لمعهد أحياء البحار الجنوبية تكنولوجيا لزراعة الطحالب الدقيقة الأحادية الخلية "مبرمجة" للحصول على الفيتامينات والعناصر الدقيقة.



ويشير أندرية بوروفكوف رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية في المعهد إلى أن هذه تكنولوجيا بسيطة ويمكن استخدامها في إنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة تعتمد عليها.

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ويقول: "يمكن جني المحصول بعد شهر من بداية العمل. ويمكن جمع المحصول يوميا. ولتنظيم هذه العملية نحتاج فقط إلى دفيئة تحتوي على أحواض مائية، مزودة بأجهزة استشعار خاصة ومنظومة لتزويد الوسط بالمغذيات وأجهزة خلط و ضخ الطحالب. ويمكن من خلال تعديل ظروف الاستنبات، برمجة الطحالب لكي تتراكم فيها عناصر مثل اليود والسلينيوم والحديد والنحاس والمنغنيز والبروم وغيرها".

ووفقا للخبراء، يمكن استخدام العوالق النباتية المخصبة كمكملات غذائية، ما يساعد على موازنة النظام الغذائي وتعويض نقص العناصر الغذائية في الجسم.

ولإظهار الخصائص المفيدة للطحالب الدقيقة، عرض العلماء مجموعة من المنتجات المحتوية عليها، مثل أنواع مختلفة من الجبن والزبادي والآيس كريم وغيرها.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"