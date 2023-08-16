العثور على الخط الدفاعي الرئيسي لأكبر قلعة بيزنطية في شبه جزيرة القرم

وفقا لفاليري ناؤمينكو القائم بأعمال عميد كلية التاريخ بجامعة القرم الفيدرالية، سيصبح هذا الموقع أحد المواقع المرجعية في تحصينات مستوطنة مانغوب وتاريخ تحصينات القرون الوسطى.



وقد اكتشف علماء الآثار من جامعة القرم الفيدرالية في عام 2023 خلال عمليات الحفر 180 مترا من خط الدفاع الرئيسي لقلعة مانغوب التي تعتبر الأكبر بين القلاع البيزنطية في شبه جزيرة القرم.

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ويقول ناؤمينكو: ""لقد درسنا جزءا كبيرا من خط الدفاع الخارجي والرئيسي للقلعة التي بنيت في بداية القرن السادس واستمرت حتى القرن السادس عشر، وخضعت لعدة إصلاحات وترميمات رئيسية. والأكثر أهمية على الأرجح هو أننا تمكنا من اكتشاف جزء طوله 180 مترا تقريبا. أي تمكنت البعثة في موسم واحد من اكتشاف ودراسة قسم كبير من الخط الدفاعي بالكامل مع عمليات الحفريات. الحالة هنا فريدة تماما، لأن دراسة النظام الدفاعي، كقاعدة عامة، عمل شاق جدا، لذلك عادة يدرس جزء صغير منه، أما نحن فقد اكتشفناه كاملا تقريبا".

ويذكر أن دولة قامت في القرنين السادس والثامن جنوب غرب شبه جزيرة القرم كانت تسمى دوري سكنها القوط وآلان الذين اعتنقوا المسيحية، وكانت مثل معظم مناطق ساحل القرم تحت حماية الإمبراطورية البيزنطية. ولكنها في أواخر القرن الثامن والقرن التاسع أصبحت خاضعة لحكم الخزر، وبعدها استعادت الامبراطورية البيزنطية سيطرتها على المنطقة. ولكن في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ازداد تأثير دولة المغول والتتار- القبيلة الذهبية، ما اضطر السكان المسيحيين للاتحاد تحت حكم عائلة بيزنطية من النبلاء وأصبحت قلعة مانغوب بعد فترة طويلة من الركود، عاصمة لإمارة ثيودورو التي تأسست حديثا.

المصدر: تاس