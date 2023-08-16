اكتشاف 6 مواد قاتلة للحشرات في أوراق وسيقان نبات الصبر

اكتشف علماء الكيمياء الأمريكيون في أوراق وسيقان نبات الصبر (الألوة Aloe) 6 مواد مختلفة طاردة للبعوض.





ويشير المكتب الإعلامي للجمعية الكيميائية الأمريكية (ACS) إلى أن العلماء اكتشفوا كمية كبيرة من مادة الأوكتاكوسان (CH3(CH2)26CH3)، الطاردة للبعوض، و5 مواد أخرى ذات خصائص مبيدات حشرية. ويمكن أن تشكل هذه المواد أساسا أي من عصير نبات الصبر لمبيدات الآفات غير الضارة من نفايات إنتاج مستحضرات التجميل.

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ويقول كبير الباحثين ديباشيش باديوبادهاي من جامعة تكساس في وادي ريوغراند: "إن إنتاج المبيدات الحشرية التي تعتمد على نبات الصبر ودون استخدام مواد كيميائية خطرة وسامة، سيحقق فوائد كبيرة للزراعة. وإذا كان مستخلص نبات الصبر فعالا بنفس المستوى ضد القراد والبعوض، فسيكون ذلك ذا أهمية كبيرة لجميع المواطنين".

وكما هو معروف، يهتم منتجو مستحضرات التجميل بعصير نبات الصبر فقط، ويرمون أجزاءه الأخرى. وقد درس العلماء التركيب الكيميائي لهذه الأجزاء التي تتألف من أوراق وسيقان نبات الصبر، ولاحظوا أن الحشرات لا تقترب منها.

وبعد دراستها وتحليلها اتضح لهم أنها تحتوي على 6 مواد لها خصائص مبيدات حشرية مثل الأوكتاكوسان، قاتلة للبعوض وبعض الحشرات الأخرى، وكذلك النوناديكانون، والأرغوجينين، والدينوترب، والـ 2-هيكسيل -1 ديكانول والـ Quillaic acid.

ووفقا للعلماء يسمح هذا الاكتشاف بانتاج مبيدات حشرية جديدة آمنة للإنسان والبيئة، بالإضافة إلى أن تكلفة إنتاجها ستكون منخفضة.

المصدر: تاس