شركة يابانية تكشف النقاب عن حجرة عمودية لأخذ قيلولة في وضعية الوقوف!

لطالما جادل الخبراء بأن الحصول على "قيلولة" في العمل يمكن أن يزيد من اليقظة، ويعزز الإنتاجية، بل ويجعلك أكثر إبداعا.

الآن، كشفت شركة يابانية عن حجرة غريبة تسهل على العمال أن يأخذوا قيلولة سريعة أكثر مما في الماضي.

و"Giraffenap" عبارة عن حجرة عمودية تسمح لموظفي المكاتب بالنوم في وضع مستقيم، مثل الثدييات الطويلة العنق. وتحتوي على سلسلة من المنصات التي تدعم وزن الجسم بينما تحجب الضوضاء من الخارج.

ومع ذلك، على ارتفاع 8.4 أقدام فقط وعرض أربعة أقدام، قد يرغب الأشخاص المحتجزون في اختيار أريكة المكتب أو إراحة رؤوسهم على مكاتبهم بالطريقة القديمة.

Japanese firm unveils a vertical pod that lets you sleep while UPRIGHT (but it looks like a nightmare for claustrophobes!) https://t.co/OQtRwuliPJ — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) August 14, 2023

وطورت شركة Koyoju Plywood Corporation في Hokkaido، اليابان - بلد حيث من المقبول اجتماعيا بالفعل النوم على مكتبك. - Giraffenap لراحة الموظفين.

وقالت الشركة إنها تعمل "من أجل مجتمع يمكن للجميع فيه بسهولة أخذ قيلولة"، وفي النهاية "تحسين الأعمال والرعاية الصحية".

وتقول الشركة: "ربما يكون هناك العديد من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من التخلص من التعب الجسدي والتوتر وتحملوا النعاس واستمروا في العمل. الآن، نحن نقترب من عصر نقوم فيه بتفكيك مثل هذه الصور النمطية. خذ قيلولة أثناء الوقوف واشحن عقلك وجسمك في وقت قصير".

وتقدم Koyoju Plywood Corporation تصميمين لحجرة النوم الخاصة بها - "الفضاء" المستقبلي و"الغابة" الأكثر ريفية.

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ويوجد بداخل الكبسولة مجموعة كرسي متقنة تسمح "بوضعية ثبات من أربع نقاط لا تتطلب القوة في أي مكان".

ويتعين على المستخدم تبني وضعية غير تقليدية حيث تكون ركبتهم مثنية وجذعهم مائلا للأمام قليلا.

في هذه الأثناء، يتم وضع رأسهم وذراعهم على منصة مبطنة، تشبه إلى حد بعيد كيفية استخدام ركاب الطائرة لطاولة الدُرج الخاصة بهم عندما يحتاجون إلى غفوة في الرحلات الطويلة.

وتقول الشركة إن الحجرة المطورة مخصصة للأشخاص الذين لا يزيد طولهم عن 6.5 أقدام أو يزيد وزنهم عن 220 رطلا (100 كيلوغرام)، حيث من غير المحتمل أن تناسبهم بطريقة أخرى.

وتم تجهيز الكبسولة أيضا بمطفأة حريق خاصة بها، وكاشف دخان، ومروحة تهوية، وإضاءة LED للسقف والأرضية وحتى تركيبات معدنية لتعليق السترة.

وعلى الرغم من مروحة التهوية، يمكن إزالة السقف في حالة رغبة المستخدمين في تنفس بعض الهواء الطبيعي أثناء الراحة.

ويتم حظر الصوت بحيث لا يمكن سماع ضجيج المكتب المزدحم، ما يضمن "تهدئة عقلك في مكان هادئ"، كما تقول الشركة.

ولم يتم تصميمها للمكاتب فقط؛ وفقا لـ Japan Today، بل يتم أيضا تثبيت الآلة في المقاهي، بما في ذلك Harajuku Nescafé في وسط مدينة طوكيو، حيث يجب أن تمنح المستخدمين بديلا للقهوة إذا كانوا يريدون إعطاء أنفسهم دفعة طاقة جديدة.

وكما أوضحت شركة Koyoju Plywood Corporation، أظهرت الدراسات "العديدة" أن القيلولة النشطة لها تأثير إيجابي على الإنتاجية الصحية والإبداع.

المصدر: ديلي ميل