هبوط أول طائرة ركاب في مطار فوستوتشني الفضائي

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" ان طائرة من نوع Tu-134 هي أول طائرة تهبط في مطار فوستوتشني الفضائي في مقاطعة آمور.





وتشير "روس كوسموس" إلى أن هبوط الطائرة Tu-134 كان بهدف التحقق من صلاحية وجاهزية مدرج المطار .

إقرأ المزيد

وجاء في بيان المؤسسة "هبطت الطائرة Tu-134 التابعة للمؤسسة، في مطار فوستوتشني الفضائي ضمن الاختبارات الجارية للتأكد من صلاحية وجاهزية مدرج المطار لإقلاع وهبوط الطائرات. وكان هذا أول هبوط لطائرة في مطار فوستوتشني الفضائي".

وتشير المؤسسة، إلى أن الطائرة كانت بقيادة طاقم متمرس من مركز غاغارين لإعداد رواد الفضاء، برئاسة الطيار فاديم يوندرز . وقد أجرى الطاقم أيضا أحد التدريبات الخاصة بالتحضير للاقتراب والهبوط في المطار باستخدام محدود للمعدات اللاسلكية.

و تم في المطار تجهيز الطائرة لإكمال رحلتها، حيث بعد توقف قصير أقلعت واتجهت إلى بلاغوفيشينسك في مقاطعة آمور.

المصدر: نوفوستي