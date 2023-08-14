غواصات "ياسن" النووية تزود بصواريخ فرط صوتية

تقرر تزويد غواصات "ياسن" النووية المتعددة الأغراض بصواريخ فرط صوتية، من نوع "تسيركون".





ويشير أليكسي رحمانوف، المدير العام لشركة بناء السفن المتحدة، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الغواصات النووية من نوع "ياسن" مشروع 885 (М) سوف تزود بصواريخ "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ويجري العمل حاليا في هذا الاتجاه.

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ووفقا له، أول سفينة حربية روسية زودت بصواريخ "تسركون" كانت الفرقاطة غورشكوف من مشروع 22350 .

ويقول: "إن تزويد الفرقاطات بهذا النوع من الصواريخ سيتم وفقا لخطط وزارة الدفاع الروسية خلال عملية بنائها وتشغيلها".

ويذكر أن الغواصات النووية من نوع "ياسن" مزودة حاليا بصواريخ مجنحة من نوع "كاليبر" و "أونيكس" وطوربيدات من نوع "فيزيك".

وغواصات مشروع 885 (М) "ياسن-М" هي نسخة محدَّثة لغواصات مشروع 885. وتمتلك القوات البحرية الروسية في الوقت الحاضر غواصة واحدة من مشروع 885 وغواصتين من مشروع 885 (М) ، وهناك ست غواصات في مراحل مختلفة من بنائها.

المصدر: نوفوستي