الهند..العثور في صحراء تار على بقايا ديناصور عمرها 167 مليون عام

اكتشف علماء من معهد Rourkee الهندي للتكنولوجيا وهيئة المسح الجيولوجي للهند في غرب البلاد بقايا ديناصورات عاشبة عاشت قبل 167 مليون عام.

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وتشير وكالة Press Trust of India للأنباء إلى أن عمليات الحفر بدأت قبل أربعة أعوام في صحراء طهار بالقرب من مدينة جايسالمر في ولاية راجاستان. وتعود الأحافير المكتشفة إلى ديناصور من نوع الديكريوصوريد. وقد تمكن علماء الحفريات من استخراج جزء من العمود الفقري لهذا الحيوان القديم مع عظام العنق والجذع والذيل والأضلاع.

ويؤكد العلماء الهنود على أن الحديث يدور عن نوع جديد من الديناصورات أطلقوا عليه اسم Tharosaurus indicus على اسم صحراء طهار (أي الطهاروصور الهندي) حيث تجري عمليات الحفر والبلد الذي تقع فيه.

ويذكر أن ديناصورات عائلة الديكريوصوريدات عاشت في العصر الجوراسي الأوسط، وكانت تتميز برقبة طويلة ورأس وذيل صغيرين وأطراف ضخمة تشبه أقدام الفيلة المعاصرة. وهذه هي المرة الأولى التي تكتشف فيها بقايا هذه الحيوانات في الهند.

المصدر: تاس