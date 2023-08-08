روسيا تختبر سفنا عصرية ومميزة للنقل النهري والبحري

أعلنت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن عن انتهاء الاختبارات المائية على سفينة جديدة طورتها لتوفر أفضل معايير الرفاهية لنقل الركاب في البحار والأنهار.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "أكمل مصنع Sredne-Nevsk التابع لشركتنا الاختبارات المائية على سفينة Fort Peter I الجديدة المخصصة للنقل البحري والنهري".

وأضاف البيان:"هذه السفينة هي ثاني سفينة يتم تطويرها في إطار المشروع الحكومي الروسي 04580، وجرت الاختبارات عليها في مياه نهر نيفيا وبحيرة لادوغا، وخلال الاختبارات قام المختصون بفحص قدراتها على الحركة والمناورة في المياه، وتحققوا من عمل جميع الأنظمة والمعدات الموجودة فيها. السفينة تم تطويرها لتتكيف مع الملاحة في مياه مدينة بطرسبورغ وتكون ملائمة للعمل في المرات المائية الموجودة في المدينة".

aoosk.ru

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وكان نائب وزير الصناعة والتجارة في الاتحاد الروسي، فيكتور إفتوخوف قد أشار في وقت سابق إلى أن روسيا تسعى لصنع 6 سفن كدفعة أولى في إطار المشروع الحكومي 04580 السياحة المائية بسفن عصرية ومتطورة تلبي أحدث المعايير.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن كل سفينة من السفن الجديدة يبلغ طولها 32 مترا، وعرضها 8.7 م، ويمكنها الحركة بسرعة 30.8 عقدة بحرية، وحمل 200 راكب إضافة إلى أفراد الطاقم الأساسي المكون من 3 أشخاص، والمميز في هذه السفن هو محركاتها الصديقة للبيئة وتصميمها الذي يجعل التنقل على متنها مريحا وممتعا للمسافرين.

المصدر: سلاح روسيا