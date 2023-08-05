خبير: أنظمة الاتصال الجديدة ستزيد من سرعة توجيه الضربات الصاروخية الروسية

كشف مصدر مطلع في مجمع الصناعات الحربية الروسية، أن أنظمة الاتصالات الجديدة ستزيد من سرعة توجيه الصواريخ الروسية المتنقلة ضرباتها.

وأشار المصدر إلى أن العمل يجري حاليا على تطوير قنوات اتصال عبر الموجات القصيرة للجيش الروسي، وبفضلها سيصبح من الأسرع توجيه أنظمة الصواريخ الروسية المتنقلة ضرباتها.

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وأضاف: "هذا بدوره سيسمح بتسريع رد فعل القوات الروسية على العدو، وتوجيه الضربات بسرعة خاطفة".

ويؤكد الخبراء، أن الاتصالات عبر الموجات القصيرة تستخدم كوسائل موازية للاتصال عبر الأقمار الصناعية والكابلات، وتحظى بنجاعة كبيرة في ظروف المعارك، حيث يصعب اختراقها أو التشويش عليها.

المصدر: نوفوستي