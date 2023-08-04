"كوبرنيكوس": المحيطات سجلت حرارة قياسية جديدة على السطح

حطمت المحيطات العالمية رقما جديدا في الحرارة السطحية، حيث بلغت 20.96 درجة مئوية، بحسب بيانات المرصد الأوروبي "كوبرنيكوس" يوم الجمعة، فيما يشكل ذلك تهديدا مباشرا لكائنات بحرية.

وقالت متحدثة لوكالة "فرانس برس" إن حرارة سطح المحيطات "بلغت 20.96 درجة مئوية في 30 يوليو (الفائت)"، وفقا لقاعدة بيانات المرصد ERA5، في حين أن الرقم القياسي السابق بلغ 20.95 درجة مئوية في مارس 2016.

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ويشار إلى أن هذه البيانات تتعلق بالمحيطات الواقعة بين خطي العرض 60 شمالا وجنوبا، وبالتالي لا تشمل المناطق القطبية.

وتجدر الإشارة إلى أن المحيطات تمتص 90% من الحرارة الزائدة من نظام الأرض الناتج عن النشاط البشري خلال العصر الصناعي، حيث يستمر تراكم الطاقة في الزيادة مع تراكم غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.

بدوره، وصف الأستاذ في جامعة ليدز في المملكة المتحدة، بيرس فورستر، بيانات "كوبرنيكوس" بأنها "قوية جدا"، مشيرا إلى أن "موجة الحرارة التي تضرب المحيطات تشكل تهديدا مباشرا لبعض الكائنات البحرية، ونحن نرصد علامات ابيضاض المرجان في فلوريدا كنتيجة مباشرة لذلك. وأتوقع المزيد من العواقب السلبية".

وقبل أيام قليلة، تجاوز البحر الأبيض المتوسط سجله الحراري اليومي مع تسجيله 28.71 درجة مئوية، وفقا لمركز الأبحاث البحرية الرئيسي الإسباني.

المصدر: أ ف ب