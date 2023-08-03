سحابة على شكل "فطر نووي" تثير قلقا وجدلا في تتارستان الروسية (فيديو)

أعلنت وزارة البيئة والموارد الطبيعية بجمهورية تتارستان الروسية أن السحابة التي أثارت رعب سكان الجمهورية، ليست إلا نوعا من السحب الركامية.

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وقال مصدر في الوزارة في تعليقه على صورة هذه السحابة فوق قازان عاصمة الجمهورية: "الهواء الدافئ أخف من البارد ويمكن رؤيته وهو يرتفع إلى الطبقات الوسطى من الغلاف الجوي على شكل سحابة تشبه الفطر. وتسمى هذه السحابة الجوية بالانقلاب أو سحابة السندان وهي نوع خاص من السحب الركامية التي ترتفع إلى حوالي 12-15 كم ثم تبدأ في الانحسار".

المصدر: نوفوستي