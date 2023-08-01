اكتشاف فيروسات كبيرة ذات أشكال غير اعتيادية

اكتشف باحثون من معهد ماكس بلانكا الألماني فيروسات ضخمة في تربة ولاية ماساتشوستس الأمريكية، تتميز بأشكال غير اعتيادية ، لم يسبق رصدها.

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ويشير موقع bioRxiv، إلى أن الباحثين استخدموا المجهر الإلكتروني للإرسال لتحليل عينات التربة. واكتشفوا فيها فيروسات عملاقة يصل عرضها إلى 635 نانومتر. وهذه ليست أكبر فيروسات المجموعة، لكنها أكبر بكثير من تلك الفيروسات المسببة للأمراض التي تصيب البشر عادة. فمثلا للمقارنة يبلغ حجم "كوفيد-19" 50-140 نانومتر.

وبالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه الفيروسات باشكالها الغريبة غير الاعتيادية. فبعضها يشبه السلحفاة، وبعضها يشبه قنديل البحر غورغون، وفيروس آخر يشبه نجمة خماسية. كما حدد الباحثون عائلة فيروسات لها "أرجل" مختلفة الطول.

ويقول الباحثون: "كشف المجهر الإلكتروني عن مجموعة مذهلة من الجسيمات الشبيهة بالفيروسات. من المثير للدهشة أن بضع مئات من الغرامات من تربة الغابات تحتوي على تنوع أكبر من جميع الفيروسات العملاقة المعروفة مجتمعة".

المصدر: gazeta.ru