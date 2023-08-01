 
مباشر
عاجل
ميانمار: العفو عن الزعيمة المسجونة أونغ سان سو تشي

اكتشاف فيروسات كبيرة ذات أشكال غير اعتيادية

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف فيروسات كبيرة ذات أشكال غير اعتيادية
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vs4i

اكتشف باحثون من معهد ماكس بلانكا الألماني فيروسات ضخمة في تربة ولاية ماساتشوستس الأمريكية، تتميز بأشكال غير اعتيادية ، لم يسبق رصدها.

إقرأ المزيد
العلماء يحذرون.. مسببات أمراض مجمدة تستيقظ والخطر حقيقي!
العلماء يحذرون.. مسببات أمراض مجمدة تستيقظ والخطر حقيقي!


ويشير موقع bioRxiv، إلى أن الباحثين استخدموا المجهر الإلكتروني للإرسال لتحليل عينات التربة. واكتشفوا فيها فيروسات عملاقة يصل عرضها إلى 635 نانومتر. وهذه ليست أكبر فيروسات المجموعة، لكنها أكبر بكثير من تلك الفيروسات المسببة للأمراض التي تصيب البشر عادة. فمثلا للمقارنة يبلغ حجم "كوفيد-19" 50-140 نانومتر.

وبالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه الفيروسات باشكالها الغريبة غير الاعتيادية. فبعضها يشبه السلحفاة، وبعضها يشبه قنديل البحر غورغون، وفيروس آخر يشبه نجمة خماسية. كما حدد الباحثون عائلة فيروسات لها "أرجل" مختلفة الطول.

ويقول الباحثون: "كشف المجهر الإلكتروني عن مجموعة مذهلة من الجسيمات الشبيهة بالفيروسات. من المثير للدهشة أن بضع مئات من الغرامات من تربة الغابات تحتوي على تنوع أكبر من جميع الفيروسات العملاقة المعروفة مجتمعة".

المصدر: gazeta.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا