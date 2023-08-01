تركيا تطور غواصات خاصة لعمليات الإنزال البحري

كشفت شركة Dearsan التركية خلال معرض IDEF-2023 عن نماج لغواصات جديدة تطورها للقوات الخاصة وعمليات الإنزال البحري.

وتبعا لموقع Naval New فإن غواصات (LCSUB) التي كشفت عنها Dearsan ما تزال في مرحلة التصميم المبدئي، ويمكن تعديل هذه الغواصات مستقبلا لتستخدم كغواصات ذاتية التوجيه.

وأشار الموقع إلى أن غواصات (LCSUB) ستتمتع بهياكل قوية ومتينة وقدرة عالية على المناورة في المياه الضحلة، وستكون قادرة على حمل 60 عسكريا من قوات الإنزال البحرية الخاصة دون أن يلاحظها العدو، كما ستجهّز بمعدات رصد ومعدات اتصالات متطورة تمكنها من العمل كآليات لجمع المعلومات الاستخباراتية من مناطق عمليات الإنزال البحري.

إقرأ المزيد

وسيبلغ طول كل غواصة من هذه الغواصات 29.9 م، وعرضها 5.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه 180 طنا، كما ستجهّز بمنظومات دفع تعتمد على الطاقة الكهربائية.

المصدر: سلاح روسيا