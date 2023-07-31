 منظومة "سابفير" المضادة للدرونات تثبت نجاعتها خلال العملية العسكرية

تم في منطقة العملية العسكرية الخاصة بنجاح اختبار منظومة "سابفير" الجديدة للتشويش الإلكتروني والمخصصة لمكافحة المسيرات الجوية من كافة الأنواع والطرازات.

ونقل مراسل "تاس" عن مصدر مطلع في المجمع الصناعي العسكري الروسي، أن منظومة "سابفير" أثبتت فعاليتها العالية في حماية الوحدات التي تعمل على إنشاء مواقع هندسية، من هجمات المسيرات الجوية.

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وأضاف: "عملت هذه المنظومة بشكل جيد فعلا، ولذلك كانت ترافق عناصر الوحدات المذكورة دائما خلال تنفيذهم لمهامهم".

وشدد المصدر على أن هذه المنظومة، باتت مطلوبة جدا من جانب مختلف صنوف القوات الروسية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، يمكن لمنظومة Sapphire اكتشاف هدف على مسافة تصل إلى 30 كلم، وتظهر لديها القدرة على تحييد المسيرة الجوية المعادية عند اقترابها منها مسافة خمسة كيلومترات.

والملفت للنظر أن هذا الجهاز، قادر على تصنيف مستوى الخطر للطائرة بدون طيار، وكذلك إطلاق إشارة إنذار إذا لزم الأمر.

ويقوم الجهاز بتحييد المسيرات الجوية المعادية، من خلال التأثير على الأنظمة الإلكترونية الموجودة فيها. من بين أمور أخرى، تستطيع "Sapphire" كشف وتدمير المحطات الأرضية الخاصة بتوجيه والتحكم بالطائرات بدون طيار.

وتفيد المعطيات، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت في 30 يوليو، من تدمير 44 طائرة بدون طيار أوكرانية في يوم واحد.

في المجموع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، دمر الجيش الروسي 5358 طائرة بدون طيار للعدو.

المصدر: إزفيستيا