روسيا تكشف عن بندقيتي قنص فريدتين من نوعهما عالميا في قمة "روسيا – إفريقيا" ـ صور

أثار جناح مؤسسة "روستيخ" الروسية في قمة "روسيا - إفريقيا" اهتماما كبيرا لدى الضيوف الأفارقة والروس على حد سواء.

وكشفت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية على هامش قمة "روسيا إفريقيا" لأول مرة قناصتيْن فريدتين من نوعهما من طراز Phantom وRaptor.

أفادت بذلك قناة RT التلفزيونية الفضائية الروسية. وكما أوضح مراسل القناة قسطنطين بريديبايلو، فإن بندقية "فانتوم" تحتوي على بروزات خاصة على المقبض تسمح حتى للمبتدئين بضبط السلاح بشكل صحيح.

RT

أما نموذج "رابتور" فلديه دقة مذهلة حيث تلحق رصاصة برصاصة أخرى عمليا، وليس لها مثيل خارج روسيا.

يذكر أن بندقية "فانتوم" لها تخصص رياضي. ومداها الأقصى 1500 متر.

لكن قناصة "رابتور"، على الرغم من الكشف عنها لأول مرة، يتم استخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وهي موجودة في حوزة القائد الأسطوري المعروف بـ"ياري" لمجموعة القناصين التابعة للواء مشاة البحرية الـ155 لأسطول المحيط الهادئ، وهذا هو بالضبط السلاح الذي حصل عليه القناص كمكافأة له من قائده.

RT

في هذا السابق، قال ياري إن "رابتور" تم تصميمها تماشيا مع عيار .338 Winchester Magnum، ويبلغ مداها الفعال 1850 مترا. وأثبت النموذج أنه ممتاز، وتمكن القناص من القضاء على مقاتل في القوات المسلحة الأوكرانية من مسافة 1700 متر بأول طلقة.

المصدر: RT