نجاح الاختبارات لأول مدفع مدولب في تاريخ الجيش الروسي

تستعد مؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية لتزويد القوات الروسية بمدفع "مالفا" الذاتي الحركة المدولب الذي انتهت اختباراته الحكومية.

أفاد بذلك المدير التنفيذي للمؤسسة دقهان أوزدويف.

ونقلت الخدمة الصحفية للمؤسسة عن أوزدويف قوله:" يمكن أن يُنشر مدفع "مالفا" سريعا في موقعه وأن يغادره سريعا، تفاديا لنيران العدو، ما يعتبر أمرا مهما في ظروف مكافحة بطاريات المدفعية.

ويعتبر المدفع سلاحا حديثا قويا يمكن بواسطته تدمير أية منشآت على مسافة تزيد عن 24 كلم. وبلغت سرعة رمي المدفع 7 طلقات في الدقيقة، أما مخزونه فيضم عدة عشرات من القذائف. واجتاز المدفع بنجاح الاختبارات الحكومية، ويستعد الآن للخدمة في القوات الروسية.

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يذكر أن "مالفا" الذي تم تصميمه في معهد "بوريفستنيك" للبحوث العلمية هو أول مدفع مدولب ذاتي الحركة في تاريخ روسيا، وعياره 152 ملم، وتم وضعه على منصة ثُمانية العجلات. ويتضمن طاقمه 5 أفراد.

وهو قادر على السير في الطرق العامة إلى مسافة 1000 كيلومتر دون أن يزود بالوقود، وذلك بفضل الدفع الكامل ومحرك الديزل القوي. كما يمكنه السير في المناطق الخالية من الطرق. ويمكن نقله بواسطة طائرة النقل "إيل – 76"، وتزيد قدرته على المناورة عما هي عليه لدى مثيله المجنزر. وثمنه أقل.

ويتوفر في المدفع نظام الرمي "الغارات النارية المتزامنة" حيث تصل عدة قذائف تم إطلاقها إلى الهدف في وقت واحد. ويتم نقل القذائف إلى افراد طاقمه أوتوماتيكيا، كما تتم قيادة النيران اوتوماتيكيا أيضا. وحصل مدفع "مالفا" على مولد كهربائي يضمن إنتاج الكهرباء في الموقع مباشرة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا