أكاديمية العلوم تتوقع حلول شتاء دافئ في روسيا بسبب ظاهرة إلنينيو

يرجح أن يكون الشتاء القادم في منطقة موسكو دافئا نسبيا بسبب ظاهرة إلنينيو El Niño.

تم تقديم هذه التوقعات في مؤتمر صحفي من قبل فلاديمير سيميونوف نائب مدير معهد فيزياء الغلاف الجوي لدى أكاديمية العلوم الروسية.

وقال سيميونوف: "مع احتمال أكبر مما كان سابقا، يمكننا أن نتوقع في حالة حدوث ظاهرة إلنينيو بأبعاد معينة حلول شتاء معتدل نسبيا في منطقة موسكو. هذا تقييم احتمالي، وليس توقعا حتميا. ولكن احتمال حلول شتاء دافئ قد ازداد".

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يذكر أن ظاهرة إلنينيو تحدث في المتوسط ​​مرة واحدة في خلال سنتيْن إلى سبع سنوات، وتستمر عادة من 9 إلى 12 شهرا. وترتبط هذه الظاهرة الطبيعية بارتفاع درجات حرارة المياه السطحية في المناطق الاستوائية الوسطى والشرقية من المحيط الهادئ، ويمكن أن تؤدي إلى جفاف شديد. وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد أعلنت في وقت سابق أن إلنينيو يتوقع أن تتشكل بنسبة 90٪ في النصف الثاني من العام الجاري.

وأوضح سيميونوف قائلا: "هذه الظاهرة تبلغ ذروتها في أشهر الشتاء في ديسمبر ويناير. وإذا حدث تسخين للمياه في المحيط الهادئ الاستوائي فإن ذلك سيتسبب في موجة جوية مثلما يحدث نتيجة إلقاء حجر في بركة حيث تمتد الموجة إلى جميع أنحاء الكوكب، لتصل إلى خطوطنا حيث تتفاعل مع أمواج أخرى وتسبب حالات شاذة".

أما بالنسبة للمناطق الأخرى من العالم، فكما افترض الخبير الروسي، سيكون هناك جفاف في الهند وأمريكا الجنوبية الاستوائية، بينما سيكون على عكس ذلك في الجزء الجنوبي من أمريكا الشمالية التي ستشهد جوا باردا ورطبا. أما أوروبا فإن الوضع فيها سيكون "أكثر تعقيدا".

وقال سيميونوف:" لقد أنشأنا مختبرا للتنبؤ بالمناخ. وفقا لتقديراتنا، خلال حلول ظاهرة إلنينيو يمكننا في كثير من الأحيان أن نتوقع مرحلة إيجابية من تذبذب شمال الأطلسي، أي انتقال غربي أقوى من المحيط الأطلسي إلى القارة. ما يعني قدوم كتل الجو الدافئة الرطبة إلينا".

المصدر: تاس