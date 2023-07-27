لماذا تستخدم روسيا الصواريخ المضادة للسفن ضد الأهداف البرية؟

فوجئ جيش نظام كييف باستخدام البحرية الروسية يومي 19 و23 يوليو صواريخ "أونيكس" البحرية المضادة للسفن ضد البنية التحتية في موانئه على شاطئ البحر الأسود.

وأضطر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأوكرانية إلى الإعلان عن عجز الدفاعات الجوية الأوكرانية عن التصدي بفعالية لتلك الصواريخ "الشبحية" لأنها تحلق بسرعة هائلة على ارتفاع منخفض فوق سطح البحر، ما يمنع الرادارات من اكتشافها.

يذكر أن هذا النوع من الصواريخ المضادة للسفن بدأ تصميمه في العصر السوفيتي، لكن صواريخ "اونيكس" دخلت الخدمة في البحرية الروسية في التسعينيات بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

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ومن مميزات هذا الصاروخ الخطير قدرته على تغيير مساره وارتفاعه، ما يمنع الدفاعات الجوية للعدو من اكتشافه واعتراضه. ويقوم استخدام صاروخ "أونيكس" على مبدأ "ترمي وتنسى"، ما يتيح السفن الحربية التي تطلقه فرصة لتغيير مواقعها بسرعة.

ويبلغ طول الصاروخ 8 أمتار، ووزنه عند الإطلاق 3 أطنان، وتصل سرعته على ارتفاع 14000 متر إلى نحو 3180 كيلومتر/ساعة و2448 كيلومتر/ساعة بالقرب من سطح الأرض أو البحر. وعند الاقتراب من الهدف قد ينزل الصاروخ إلى ارتفاع 10 أمتار.

وقد يصل مدى عمل النموذج المطور من صاروخ "أونيكس – إم" إلى 800 كيلومتر. وتزن الرأس القتالية للصاروخ 300 كيلوغرام.

استخدمت صواريخ "أونيكس" البحرية لأول مرة ضد الأهداف البرية في 15 نوفمبر عام 2016 في سوريا حيث تم، حسب وزارة الدفاع الروسية، تدمير مستودع للذخائر والمعدات الحربية عائد للإرهابيين.

واستخدمت صواريخ "اونيكس" العام الجاري ضد البنية التحتية للموانئ الأوكرانية من قبل منظومات "باستيون" الساحلية للصواريخ المضادة للسفن في شبه جزيرة القرم الروسية.

وقد تم تصدير صواريخ "أونكيس" إلى بلدان أخرى حيث أطلق عليها اسك "ياخونت" وخفض مدى عمله من 800 إلى 300 كيلومتر.

المصدر: كومسومولسكايا برفدا