رئيس الوزراء الروسي: سيبدأ العام المقبل استخدام نموذج مطور من مروحية "كا - 226" الخفيفة

يتوقع رئيس وزراء الروسي ميخائل ميشوستين أن يبدأ العام المقبل استثمار مروحية "كا-226" الخفيفة المطورة التي ينتجها مصنع الطائرات في أولان أودي الروسية بشرق سيبيريا.

جاء ذلك على لسانه في أثناء جولته التفقدية للمنشآت الاقتصادية في شرق سيبيريا والشرق الأقصى الروسي.

وقال:" أتوقع أن تتلقى المروحية المطورة المزودة تماما بقطع الغيار الروسية ترخيصا بالتحليق في العام المقبل ويبدأ استخدام نموذجها الجديد".

يذكر أن مروحية "كا – 226" الخفيفة ذات المحركيْن التوربينييْن تستخدم لنقل الركاب والحمولة وأداء دوريات في المناطق الاقتصادية وتنفيذ عمليات الإنقاذ والإجلاء ومهام الإسعاف.

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وتم تصميم المروحية "كا – 226"، شأنها شأن كل مروحيات "كاموف"، على أساس مخطط يقضي بتوزيع المروحتين عموديا، أي تركب المروحة الواحدة فوق الأخرى، الأمر الذي يضمن قابليتها الجيدة للقيادة عند الطيران على ارتفاعات طارئة والهبوط والإقلاع في المناطق الجبلية. ومن مميزاتها خفة الوزن والبساطة في القيادة والمستوى المنخفض للاهتزاز والدقة الفائقة للتحويم في الجو عند رفع الحمولة.

وتم تطبيق التكنولوجيات الرقمية عند تجميعها.

وقامت المروحية بأول رحلة جوية عام 1997، وبدأ استخدامها عام 2002. طاقمها طيار واحد أو طياران، وعدد الركاب 7، وقطر مروحيتها 13 مترا، وزنها عند الإقلاع 3100 كيلوغرام، وسرعتها 195 كلم/ساعة، ومدى العمل 600 كلم، والارتفاع الأقصى للتحليق 5700 كلم، وسرعة الصعود 10.6 متر/ثانية.

المصدر: تاس