الكشف عن غابة أحفورية محفوظة بشكل رائع في اليابان!

وصفت بالتفصيل لأول مرة الغابة الأحفورية المحفوظة بشكل جميل والتي تم اكتشافها على ضفة نهر في اليابان.

يأخذ الموقع النادر العلماء خطوة أقرب إلى إعادة بناء نبات أوراسيا بالكامل من أواخر حقبة الميوسين، وسد واحدة من العديد من الفجوات في شجرة الحياة النباتية.

فقد امتدت الحقبة الميوسينية المتأخرة من حوالي 10.4 إلى 5 ملايين سنة، وكانت الغابة تقع تحت ما يعرف الآن بنهر كيسو، شمال شرق ناغويا.

Exquisitely Preserved Fossil Forest Uncovered in Japan https://t.co/W2P4DCXG2U — ScienceAlert (@ScienceAlert) July 25, 2023

وشوهدت الغابة لأول مرة في العصر الحديث خلال جفاف شديد في عام 1994، عندما ظهر ما يقرب من 400 جذع من جذوع شجرة متحجرة فوق سطح الماء.

وتم غمر معظم جذوعها منذ ذلك الحين مرة أخرى، لكن الباحثين نجحوا في فحص 137 منها، والأوراق المتحجرة المحيطة.

ونشروا الآن تحليلهم للموقع وقدموا صورة للنباتات التي غطت المنطقة المشجرة ذات يوم في الماضي السحيق.

لفهم سبب كون هذا رائعا، عليك أن تعرف أنه من النادر جدا العثور على حفريات نباتية في قطعة واحدة.

وعلى عكس الحيوانات، عادة ما ينفصل جزء واحد من النبات، سواء كان بذرة أو ورقة أو فاكهة، على مدار حياته، لذلك نادرا ما توجد الحفريات معا.

نتيجة لذلك، عند الحديث عن الحفريات النباتية، يعطي العلماء في الواقع جميع الأعضاء - الأوراق أو الفاكهة أو الجذوع - أسماء علمية مختلفة، حتى لو كانت جزءا من نفس النوع.

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بعد ذلك، يكون من الصعب تجميع الجذوع والأوراق المختلفة معا والعمل على أي منها.

وتوفر هذه الغابة فرصة نادرة لأن نوعا واحدا من الجذوع ونوعا واحدا من الأوراق كانا مهيمنين بشكل واضح في المنطقة. ومن بين 137 جذعا تم فحصها، تم تحديد 130 جذعا على أنها Wataria parvipora.

ويقول الباحث الرئيسي، عالم الأحياء توشيهيرو يامادا من جامعة هوكايدو: "Wataria عبارة عن أحفورة خشبية، معترف بها من خلال حلقات نموها المميزة. وفي الموقع الأحفوري الذي تبلغ مساحته 2000 متر مربع، شكلت جذوع الأشجارهذه 95% من بقايا الأشجار، ما يشير إلى أننا اكتشفنا غابة يغلب عليها هذا النوع".

وبلغ قطر أكبر جذع متحجر تم العثور عليه 137 سم (54 بوصة).

وتنتمي الغالبية العظمى من الأوراق المحيطة إلى Byttneriophyllum tiliifolium، وهو نوع من أحافير الأوراق ينتمي إلى عائلة Malvaceae، ويرتبط بنباتات حديثة مثل القطن والكاكاو والبامية.

وتم العثور على حفريات هذه الورقة عبر أوراسيا التي يعود تاريخها إلى عصري الميوسين والبليوسين، ولكن لم يكن واضحا أي جذع مرتبط بكل منهما.

ويقول يامادا: "وجدنا أن 98% من الأوراق الأحفورية التي تم العثور عليها في الموقع تنتمي إلى Byttneriophyllum. يمكننا أن نرى أن الأوراق قد ترسبت بشكل متماثل على أرضية الغابة - فقد تحجرت هناك حيث سقطت".

وكانت قد ربطت الأبحاث السابقة فاكهة متحجرة من نوع Banisteriaecarpum giganteum، بأوراق B. tiliifolium. وستركز الأبحاث المستقبلية على البحث عن آثار للفاكهة في اليابان، حيث قد يربط ذلك الجذع والفاكهة والأوراق معا كنبات كامل.

نشر البحث في مجلة Scientific Reports.

المصدر: ساينس ألرت