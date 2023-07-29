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العثور على كنز يعود إلى القرنين الأول والثاني الميلادي قرب مدينة تولا الروسية

العلوم والتكنولوجيا

العثور على كنز يعود إلى القرنين الأول والثاني الميلادي قرب مدينة تولا الروسية
press service of the museum-reserve "Kulikovo field"
بغض الحلي التي عثر عليها في الموقع
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اكتشف علماء الآثار في المكان الذي عثروا فيه على الكنز، بقايا مستوطنة قديمة وآثار عمليات تعدين.

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ويشير مصدر في متحف "ميدان معركة كوليكوفو" في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن علماء الآثار اكتشفوا بقايا المستوطنة وآثار عمليات التعدين بالقرب من قرية باريبينكا الواقعة قرب مدينة تولا. وكان علماء الآثار قد عثروا في هذا الموقع على كنز من الحلي والمجوهرات النسائية تعود إلى القرنين الأول والثاني الميلادي، سلمت فيما بعد إلى المتحف، ويعتقد أنها تعود لعائلة خبير في عمليات التعدين.

ويشير دميتري غوردين مدير جهاز الأمن القومي في مقاطعة تولا، إلى أن جميع القطع الأثرية الفريدة التي سبق عن عثر عليها هواة البحث عن الآثار القديمة قد سلمت إلى متحف "ميدان معركة كوليكوفو" أيضا.

المصدر: تاس

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