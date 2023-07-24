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الصين بدأت عملية حفر البئر الثانية العميقة جدا

العلوم والتكنولوجيا

الصين بدأت عملية حفر البئر الثانية العميقة جدا
ru.wikipedia.org
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انطلقت في الصين عملية حفر البئر البحثية الثانية التي عمقها التصميمي يزيد عن 10 كلم.

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وتشير وكالة شينخوا الصينية للأنباء، إلى أن العمق التصميمي للبئر هو 10520 مترا وهي تقع في شمال غرب حوض سيتشوان، المنطقة الرئيسية لإنتاج الغاز في الصين. وتقوم شركة PetroChina بتنفيذ هذا المشروع.

و لا يستبعد الخبراء اكتشاف حقل للغاز الطبيعي على عمق كبير خلال عملية الحفر .

ويأمل العلماء أن تلقي نتائج الحفر الضوء على تاريخ تكون الحوض وتساعد على تسريع تطوير تقنيات ومعدات جديدة لصناعة النفط والغاز في الصين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو المشروع الثاني لحفر بئر عمقها أكثر من 10 كيلومترات في الصين، حيث في نهاية شهر مايو الماضي، بدأ حفر أول بئر من هذا القبيل في حوض تاريم في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم الواقعة في شمال غرب البلاد.

المصدر: تاس

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