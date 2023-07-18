شركة الطائرات الموحدة الروسية تسلم وزارة الدفاع دفعة من طائرات "ياك-130" للتدريب والقتال

سلّم مصنع "إيركوتسك" التابع لشركة الطائرات الموحدة الروسية وزارة الدفاع الروسية دفعة من طائرات "ياك – 130" للتدريب والقتال.

يذكر أن طائرة "ياك – 130" للتدريب والقتال تم تصميمها في مكتب "ياكوفليف" للتصاميم، بصفته فرعا من شركة "إيركوت" الروسية، وتعتبر "ياك – 130" الطائرة الأساسية لتدريب الطيارين على قيادة الطائرات من الجيليْن الـ"4+" والـ"5"، كما تستخدم لرفع كفاءة ومهارات الطيارين.

إقرأ المزيد

وتعد "ياك – 130" عنصرا أساسيا في مجموعة التدريب التي تتضمن منظومة متكاملة من المراقبة الموضوعية وأجهزة الكمبيوتر بمختلف أنواعها وأجهزة محاكاة الإقلاع والهبوط والتحليق في الجو.

يذكر أن طائرة "ياك – 130" دخلت الخدمة في الجيش الروسي عام 2010 . ويبلغ طولها 11.49 متر، وباع جناحها 9.84 متر، ووزن الطائرة الفارغة 4600 كيلوغرام، ووزن الطائرة عند الإقلاع 10290 كلغ، والحمولة القتالية 3000 كلغ، والارتفاع الأقصى للتحليق 12500 متر، والسرعة القصوى 960 كلم/ساعة، ومدى العمل 2000 كيلومتر.

ويتوفر في حوزة القوات الجو- فضائية الروسية أكثر من 160 طائرة من هذا النوع. وتخدم "ياك – 130" كذلك في جيوش بيلاروس والجزائر ولاوس وميانمار.

المصدر: Rostec.ru