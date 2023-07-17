مستشار الذكاء الاصطناعي في الحكومة البريطانية: حماية الوظائف ستكون تحديا

قال إيان هوغارث، رئيس فريق العمل المعني بالذكاء الاصطناعي التابع للحكومة البريطانية إن حماية الوظائف في البلاد ستشكل تحديا مع زيادة تقدم أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأشار هوغارث إلى أنه من "الحتمي" أن تصبح المزيد من الوظائف مؤتمتة بشكل متزايد، كما أنه على العالم بأسره أن يعيد التفكير في الطريقة التي يعمل بها الناس، مضيفا: "سيكون هناك رابحون أو خاسرون على أساس عالمي من حيث مكان الوظائف نتيجة للذكاء الاصطناعي".

وأوضح هوغارث إن الهدف من فريق العمل الجديد هو مساعدة الحكومة على "فهم أفضل للمخاطر المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي الحدودية" ومحاسبة الشركات، مشيرا إلى أنه "قلق بشأن احتمال أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في إحداث ضرر إذا تم استخدامه في إنفاذ القانون، أو إنشاء رموز كمبيوتر ضارة تؤدي إلى زيادة الجرائم الإلكترونية".

ولفت إلى أن "تحذيرات الخبراء من احتمال أن يصبح الذكاء الاصطناعي تهديدا وجوديا لا ينبغي استبعاده".

وهناك بالفعل تقارير عن فقدان وظائف متعددة نتيجة اختيار الشركات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بدلا من البشر، حيث قالت شركة British Telecom مؤخرا إنها ستسرح حوالي 10000 موظف بحلول نهاية العقد نتيجة لهذه التكنولوجيا.

المصدر: BBC