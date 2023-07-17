الكلاب الروسية تخضع لعلاج تجريبي ضد السرطان في المفاعل النووي

سيخضع 20 حيوانا أليفا لعلاج تجريبي من السرطان في مفاعل نووي.

وحتى الآن قام الباحثون بإشعاع ثلاثة حيوانات فقط ، مما أدى إلى إبطاء نمو الأورام وتحسين حالتها.

وسيتم تقديم علاج تجريبي من أنواع دوائية من السرطان لـ20 كلبا وقطا بالمفاعل النووي في مركز العلم والتربية بكلية الهندسة للتقنيات النووية بجامعة تومسك التكنولوجية.

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وقال فلاديمير كانيغين رئيس مختبر الطب النووي والمبتكرات في جامعة "نوفوسيبيرسك" الحكومية ، لوكالة "تاس" الجمعة 16 يوليو إن نمو الأورام الخبيثة تباطأ لدى الحيوانات التي أُخضعت للعلاج.

ومضى قائلا:" تم تعريض 3 حيوانات للإشعاع طوال فترة العمل المشترك. ونخطط لإخضاع 20 حيوانا آخر في العامين القادمين. وأظهر معظم الحيوانات تحسنا في نوعية الحياة ، أو تباطأ تطور الورم أو حتى انخفاض نموه، أما علاج الكلب المصاب بسرطان الجلد العدواني المعقد، فأظهر نتائج مشجعة حيث توقف الورم عن النمو وتراجع إلى حد بعيد بعد 3 أشهر من بدء العلاج. وحتى الآن، لم يستعد الورم تطوره، وهو أمر شبه خيالي، لأن الورم الميلانيني هو الأكثر خبثاً من بين جميع الأورام. وبالإضافة إلى ذلك، يجعل موضع الورم الجراحة غير مناسبة، وهو موجود على الجدار الخلفي للبلعوم وينتقل إلى الحنك الصلب، ما يمنع استعمال الإشعاع".

وأضاف أن المركز يقبل الحيوانات المصابة بالأورام الخبيثة للعلاج، بشرط أن يرغب أصحابها في المشاركة بالدراسة.

وقد استخدم في العلاج دواء "غادوليني" الذي يصلح للعلاج والتشخيص في وقت واحد. بالإضافة إلى ذلك، له تأثير متباين يسمح بمعرفة كيفية تراكم الدواء في الورم وحساب الجرعة العلاجية بشكل فردي وتوجيه الجرعات العالية مباشرة إلى الورم. وأضاف كانيغين أن الباحثين يخططون في المستقبل لاختبار الدواء على شكل جسيمات نانوية.

وقد بدأت الاختبارات في مفاعل نووي في مدينة تومسك بغرب سيبيريا في يناير الماضي. وعلى الرغم من وجود القاعدة التكنولوجية المتطورة في البلاد، فهو المركز الوحيد في روسيا حيث تستخدم طريقة العلاج بالتقاط النيوترونات في مفاعل نووي لعلاج الثدييات الكبيرة.

يذكر أن العلاج بالتقاط النيوترونات هو تكنولوجيا تهدف إلى التدمير الانتقائي للخلايا السرطانية الخبيثة التي يتراكم فيها دواء معين، وهو البورون أو الجادولينيوم، ثم يتم إشعاعها بدفق النيوترونات.

المصدر: تاس