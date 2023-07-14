"روسكوسموس" تُجري اختبارات ناجحة لمحرك مطور سيستخدم في صاروخ "أنغارا" الفضائي الثقيل

أجرت شركة "إنرغوماش" الروسية اختبارات تكنولوجية ناجحة لمحرك "إر دي – 191" المخصص لاستخدامه في أسرة صواريخ "أنغارا" الفضائية الروسية.

أفاد بذلك ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الروسية التي تعد شركة "إينيرغوماش" فرعا لها.

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وجاء في بيان نشرته شركة "إينيرغوماش" أن مكتب "غلوشكو" التابع للشركة أجرى اختبارات ناجحة لمحرك "إر دي – 191" المخصص لأسرة صواريخ "أنغارا"، وأشار البيان إلى أن البرنامج يتحقق بمساريْن: احدهما هو إنتاج وتوريد المحركات لصاروخي "أنغارا - آ5 " الثقيل و"انغارا – 1.2" الخفيف، والمسار الثاني هو تصنيع نموذج مطور لصواريخ " أنغارا 5 إم" الثقيلة التي بمقدورها إيصال 27 طنا من الحمولة إلى مدار الأرض.

يذكر أن "إر دي – 191" هو محرك متعدد الأغراض يمكن استخدامه في المرحلتيْن الأولى والثانية لصاروخ "أنغارا" الفضائي، وسيحل محله لاحقا المحرك المطور الأقوى " إر دي 191 إم" الذي تم تصميمه خصيصا لصاروخ "أنغارا" الثقيل على أساس محرك "إر دي – 170" الذي استخدم في صاروخ "إينيرغيا" السوفيتي الفائق الثقل الذي تم إطلاقه مرتين فقط عامي 1987 و1988.

جدير بالذكر أن المحرك المطور الجديد يتم حاليا تكييفه مع مركبة "أريول" الفضائية الجديدة المخصصة للقيام برحلات فضائية إلى القمر.

المصدر: تاس