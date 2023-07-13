أحافير الدجاج يمكن أن تكشف يوما ما المدى المروع للشهية الإنسانية!

عندما يفرز الناس الفضائيون (إن وجدوا) أو ذريتنا البعيدة طبقات الرواسب بعد 500.000 سنة لفك شفرة ماضي الأرض، سيجدون دليلا على التغيير المفاجئ الذي قلب الحياة قبل نصف مليون سنة.

ويتمثل الدليل في عظام الدجاج. هذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه العلماء الذين قدمت نتائجهم كدليل على أن التوسع السريع في شهية الإنسان ونشاطه قد أدى إلى تغيير جذري في النظم الطبيعية إلى حد دفع الأرض إلى حقبة جيولوجية جديدة تسمى الأنثروبوسين، أو "عصر البشر".

وستكون هناك أدلة أخرى في الطين والصخور على حدوث تمزق على نطاق الكوكب في منتصف القرن العشرين: ارتفاع مفاجئ لثاني أكسيد الكربون والميثان وغازات الدفيئة الأخرى. مخلفات مشعة من تجارب القنبلة النووية؛ لدائن دقيقة منتشرة في كل مكان؛ وانتشار لشتى أنواع الغازات.

لكن يمكن أن تكون عظام الدجاج من بين النتائج الأكثر كشفا، فتحكي القصة بأكثر من طريقة.

قال كاريز بينيت، الجيولوجي والمعد الرئيسي لدراسة عام 2017 في Royal Society Open Science: "لا يمكن التعرف على دجاج اللحم الحديث من مقارنته بأسلافه أو نظرائه من البرية. فحجم الجسم وشكل الهيكل العظمي وكيمياء العظام وعلم الوراثة كلها متمايزة".

وبعبارة أخرى، فإن وجودها بحد ذاته هو دليل على قدرة البشرية على اختراق الطبيعة والتدخل في العمليات الطبيعية.

وتعود أصول دجاج التسمين الحديث إلى أدغال جنوب شرق آسيا، حيث تم تدجين سلفها، دجاج الأدغال الأحمر، لأول مرة منذ حوالي 8000 عام.

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ولطالما تم تقدير هذا النوع للحمه وبيضه، لكن تكاثره هندسياً في المخلوق القصير العمر الموجود في محلات السوبر ماركت في جميع أنحاء العالم لم يبدأ إلا بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال جان زالاسيفيتش، الأستاذ الفخري في علم الأحياء القديمة بجامعة ليستر: "عادة ما يستغرق حدوث التطور ملايين السنين، ولكن هنا استغرق الأمر عقودا فقط لإنتاج شكل جديد من الحيوانات".

في العام الماضي، قررت مجموعة العمل الرسمية للأنثروبوسين التي ترأسها لأكثر من عقد من الزمان، أن عصر الهولوسين - الذي بدأ قبل 11700 عام مع انتهاء العصر الجليدي الأخير - أفسح المجال أمام ظهور عصر الأنثروبوسين في منتصف القرن العشرين.

وسابقا، حٌددت بحيرة كروفورد بالقرب من تورنتو، كندا، باعتبارها البقعة على كوكبنا الأرضي التي تمثل أفضل مثال على هذا التحول.

وهناك دليل آخر يتمثل في الوجود الكلي للدجاج اللاحم: في أي مكان على وجه الأرض تقريبا، سيكون هناك أيضا بقايا غزيرة من مصدر البروتين الحيواني المفضل لدى جنسنا.

اليوم، هناك حوالي 33 مليارا من الطيور التي لا تستطيع الطيران في جميع أنحاء العالم في أي وقت، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO).

وتبلغ الكتلة المستأنسة (المدجّنة) الحيوية للدجاج أكثر من ثلاثة أضعاف الكتلة الحيوية لجميع أنواع الطيور البرية مجتمعة.

ويتم إعدام ما لا يقل عن 25 مليونا كل يوم. وبينما تتجنب العديد من المجتمعات أكل لحم البقر أو لحم الخنزير، فكم عدد الثقافات في العالم التي لا تحتوي على لحم الدجاج في القائمة؟.

المصدر: ساينس ألرت