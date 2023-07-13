كوريا الشمالية تحوّل طائرات "آن – 2" و"ميغ – 15" إلى مسيرات ضاربة

تعمل كوريا الشمالية على تحقيق المشروع الرامي إلى تحويل طائرات "آن – 2" السوفيتية الزراعية الخفيفة المشهورة إلى مسيّرات ضاربة.

أفادت بذلك قناة "كوريا، الجنوب والشمال" التلفزيونية الكورية الجنوبية، نقلا عن مصادر لها في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية. وقالت أن اختبار الدرونات الضاربة جار على قدم وساق، مع العلم أن عدد الطائرات "الزراعية" الجاهزة يقيّم في كوريا الشمالية بـ300 طائرة. وأضافت إن تلك المسيّرات ستستخدم للتوغل في عمق دفاعات العدو.

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وأوضحت المصادر أن تلك الطائرات الخفيفة شبه الخشبية ستشكل في حال إعادة تجهيزها خطرا جديا على الدفاعات الكورية الجنوبية لأنه يصعب على الرادارات اكتشافها، ما يسمح لها بالتحليق على ارتفاعات منخفضة. أما حمولتها المفيدة فقد تصل إلى 1500 كيلوغرام.

وقالت المصادر إن كوريا الشمالية تعمل كذلك على إعادة تجهيز مقاتلات "ميغ – 15" التي صُنعت في الاتحاد السوفيتي في خمسينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن أسطول المسيّرات العسكرية في كوريا الشمالية يتضمن 1000 درون، منها حوالي 100 درون انتحاري.

يذكر أن الصين تعمل هي كذلك على إعادة تجهيز طائراتها القديمة وتحويلها إلى مسيّرات عسكرية، ومن بينها مقاتلات "ميغ – 19" التي كانت الصناعة الصينية تنتجها بكثرة في الستينيات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا