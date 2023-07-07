العثور في إنجلترا على فؤوس حجرية ضخمة قديمة

عثر في في مقاطعة كينت الإنجليزية، على فؤوس حجرية ضخمة عمرها 300 ألف عام.





ويشير موقع Phys.org، إلى أنه عثر على هذه القطع الأثرية في طبقات رسوبية عميقة تعود إلى العصر الجليدي خلال عمليات الحفر على سفح هضبة على وادي ميدواي.

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ووفقا لعالمة الآثار ليتي إنجيري، يطلق على مثل هذه الأدوات القديمة عملاقة إذا تجاوز طولها 22 سنتمترا. وقد عثرنا في كينت على فأسيين تتوافق مع هذا المقاس يبلغ طول أحدهما 29.5 سم.

وتقول: "هذه فؤوس ضخمة فعلا، لذلك من الصعب تصور كيفية استخدامها في الحياة اليومية. لربما كانت لها وظيفة رمزية وليس عملية مثل إظهار القوة والمهارات".

وتضيف، لا يعرف العلماء لماذا صنعت هذه الفؤوس وأي نوع من البشر القدماء صنعوها.

وقد عثر العلماء خلال عمليات الحفر بالإضافة إلى هذه الفؤوس الضخمة، على حوالي 800 قطعة أثرية، ومقبرة رومانية كان تستخدم لدفن الموتى خلال القرنين الأول والرابع الميلادي، حيث عثروا إلى الآن على 25 هيكلا بشريا منها 13 محروقة.

المصدر: نوفوستي