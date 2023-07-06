مصر تطلق مشروعا فريدا لمنع انقراض أشهر حشرة منذ عهد الفراعنة

أكد رئيس قسم بحوث النحل بمعهد وقاية النباتات في وازرة الزراعة، الدكتور محمد فتح الله، إطلاق تنفيذ مشروع قومي للحفاظ على سلالة النحل المصري (النحل الفرعوني) من الانقراض.

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وأشار المتحدث إلى أن المصريين القدماء هم أول من استأنسوا النحل، وجمعوه من البرية واستخدموا الصمغ في التحنيط. وأضاف أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في صادرات نحل العسل الحي، بحصة تزيد عن 25% من صادرات العالم، لافتا إلى أن مصر صدرت 3500 طن عسل خلال العام الماضي.

وأشار المصدر نفسه إلى أن نحل العسل يساهم في إنتاج نحو 35% من الغذاء العالمي، نتيجة تلقيحه للمحاصيل الزراعية، كما قال في حوار مع "الشروق" المصرية، إن التغيرات المناخية والاستخدام غير الرشيد للمبيدات من أبرز التحديات التي تواجه صناعة نحل العسل، لافتا إلى وجود نقص في أعداد النحل عالميا، مع انتشار العديد من الأمراض التي تصيبه.

المصدر: الشروق