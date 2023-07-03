الأوكرانيون يحاولون تقوية حماية دبابات "ليوبارد" من الصواريخ الروسية بدروع نفاثة سوفيتية الصنع

تعرضت دبابات "ليوبارد 2 آ 4" التي سلمتها ألمانيا للجيش الأوكراني منذ البدء لنقد لاذع بسبب حمايتها غير الكافية، وفقا للمعايير المعاصرة، من الصواريخ الروسية الحديثة المضادة للدبابات.

وشدد الخبراء آنذاك على ضرورة تزويدها بأجهزة "كونتاكت" للحماية الدينامية السوفيتية الصنع من الجيل الأول.

ثم نشرت شبكات التواصل الاجتماعي الأوكرانية صورا فوتوغرافية كشفت عن صيغ مختلفة لتركيب مثل هذه "الدروع النفاثة" على جسم الدبابة. وكان يفترض أن توضع عناصر منها في مقدمة الدبابة وعلى برجها المدرع وفي جانبيه.

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لكن قيادة اللواء الـ33 الميكانيكي قررت أن تلك الإجراءات مفرطة، ولم تضع شيئا على الدروع الضعيفة لدبابات "ليوبارد 2 آ 4" التي وصلت إليها. وبنتيجة ذلك تكبدت تلك الدبابات خسائر ملموسة. وبعد مرور شهر واحد على بدء الهجوم المضاد الأوكراني الفاشل ظهرت في ميدان القتال دبابة ألمانية مطورة، اتضح أن الأخصائيين الذي عملوا على تطويرها وتركيب وحدات الحماية الدينامية السوفيتية فيها لم يتميزوا بالكفاءة اللازمة، إذ تم تركيب تلك الوحدات بشكل غير عقلاني، ما تسبب في إبقاء نقاط ضعف على دروع في "ليوبارد" غير محمية. كما اتضح أن حتى الدروع المقوّية يتم اختراقها بسهولة من قبل الصواريخ الحديثة المضادة للدبابات، فضلا عن سقف الدبابة الذي لا يمكن حمايته بوحدات الحماية الدينامية.

أما في ما يتعلق بدبابات Challenger 2 و"ليوبارد -1" التي لا يزال أفراد الجيش الأوكراني يتدربون على قيادتها وصيانتها، فإنها تعاني من العيوب نفسها وستتكبد حتما خسائر لا تعوّض في حال زجها في القتال ضد القوات الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا