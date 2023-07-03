علماء روس يكتشفون طريقة للتحكم بالبروتينات الخطرة على الجسم

اكتشف معهد بيولوجيا الجينات التابع لأكاديمية العلوم الروسية طريقة للتحكم بالبروتينات النشطة التي تشكل خطورة على الجسم وخاصة في حالة الإصابة بالسرطان.

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ويشير المكتب الإعلامي لوزارة التعليم والعلوم الروسية، إلى أن مجموعة بروتينات Polycomb (PcG) تلعب دور "المثبطات" في الجسم، وهي مسؤولة عن كبح عمل العديد من الجينات. وتبدأ بروتينات PcG المفرطة النشاط في أحيان كثيرة بقمع الجينات "المفيدة"، التي يمكن أن تظهر نفسها أثناء تطور الأورام. و لكن في الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي الحجب المباشر لنشاط PcG إلى آثار جانبية للمريض.

وقد اكتشف علماء روس طريقة تمنع هذه البروتينات من الدخول إلى مناطق معينة من الكروماتين (مادة تتكون من الحمض النووي وبروتينات هيكلية، جسيمات نووية). واستخدم الباحثون ذبابة الفاكهة في التجارب التي أجروها.

ويقول مكسيم يروخين من معهد بيولوجيا الجينات: "لجذب بروتينات PcG إلى الكروماتين يتطلب وجود عوامل معينة مرتبطة بالحمض النووي، تتفاعل مع هذا النوع من المثبطات، التي لم يصف العلماء جميعها حاليا. وقد اكتشف علماء معهد بيولوجيا الجينات، أن منتج البروتين الذي ينتجه الجين Col يتفاعل مع بروتينات PcG، وأن طفرة هذا الجين تؤدي إلى تعطيل ارتباط هذه المثبطات بمناطق الكروماتين الفردية في جينوم الذباب".

المصدر: تاس