ارتفاع الطلب على مدرعة "بي إم بي – 3" في المؤسسات العسكرية الروسية

ازدادت أضعافا مشتريات عربات المشاة القتالية "بي إم بي – 3" منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة.

وقد ارتفع أضعافا الطلب على عربات "بي إم – 3"، وبصورة خاصة "بي إم بي – 3 إف" و"بي تي – 3 إف"، من قبل المؤسسات العسكرية الروسية مثل القوات البرية والقوات البحرية.

صرحت بذلك الخدمة الصحفية لشركة "الأنظمة الدقيقة" المصنعة لعربات "بي إم بي – 3"، بصفتها فرعا في مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية. وقالت إن عربات المشاة القتالية "بي إم بي – 3" قد أظهرت ميزات رائعة في العملية العسكرية الخاصة.

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وأعأدت إلى الأذهان أن عربة المشاة القتالية من الجيل الثالث دخلت الخدمة في القوات المسلحة السوفيتية عام 1987. وتتميز المدرعة بأسلحة قوية جدا، بينها المدفع عيار 100 ملم والمدفع الأوتوماتيكي عيار 30 ملم والرشاشات الثقيلة والصواريخ المضادة للدبابات والتي تصيب الهدف على مسافة 5 كيلمترات.

وقد اشترى العديد من البلدان عربة "بي إم بي – 3". وتم تصميم عدد من المدرعات الأخرى على أساس منصة "بي إم بي – 3"، وبينها المدرعة البرمائية لمشاة البحرية وعربة الدفاع الجوي الذاتية الحركة.

وتمتلك "بي إم بي – 3" جسما وبرجا مدرعيْن مصنوعين من الألومينيوم، ما يجعلها أكثر خفة وسرعة وقدرة على المناورة، مع العلم أن دروع الألومينيوم تحمي من رصاص السلاح الخفيف والشظايا.

وتسير المدرعة بسرعة 70 كلم/ساعة على الطريق المعبدة و10 كلم/ساعة على سطح الماء.

ووفقا للمعلومات التي أوردها مصنع "زناميا" الروسي المصنّع لتلك المدرعات فإن الدروع الأمامية في "بي إم بي – 3" تتحمل إصابات القذائف عيار 30 ملم التي تطلق من مسافة 200 متر. أما دروع الألومينيوم الجانبية والعلوية فتتحمل إصابات الرصاص من عيار 12.7 ملم من مسافة 100 – 200 متر.

ويبلغ وزن المدرعة 18700 كلغ، وتعداد طاقمها 3 أفراد + 7 أفراد من طاقم الإنزال، وطول العربة 7140 ملم، وعرضها 3300 ملم، وارتفاعها 2300 ملم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا