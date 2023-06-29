العلماء يرونها مشكلة.. كشف أسباب هطول أمطار غزيرة وليس ثلوجا على الجبال

خلصت دراسة إلى أن ارتفاع درجة حرارة العالم يحول بعض حالات تساقط الثلوج إلى أمطار فوق الجبال، ما يؤدي لفيضانات كالنوع الذي دمّر باكستان العام الماضي ونقص المياه على المدى الطويل.

وباستخدام قياسات المطر والثلج منذ عام 1950 والمحاكاة الحاسوبية للمناخ المستقبلي، قدّر العلماء أنه مقابل كل درجة فهرنهايت ترتفع درجة حرارة العالم، ويزداد هطول الأمطار الغزيرة عند الارتفاعات العالية بنسبة 8.3٪ (15٪ لكل درجة مئوية)، وفقا لدراسة نشرت في مجلة "نيتشر".

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وقال العلماء إن الأمطار الغزيرة على الجبال تسبب مشاكل أكثر بكثير من الثلوج الغزيرة، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والتعرية. ولا يتم تخزين المطر بشكل ملائم بعيدا مثل كتلة الثلج التي يمكنها إعادة ملء الخزانات في الربيع والصيف.

وقال المعد الرئيسي للدراسة، محمد أمبادي، عالم الهيدرولوجيا والمناخ في مختبر "لورنس بيركلي الوطني": "إنها ليست مجرد مشكلة بعيدة من المتوقع حدوثها في المستقبل، ولكن البيانات تخبرنا بالفعل أنها تحدث بالفعل ونرى ذلك في البيانات على مدار العقود القليلة الماضية".

المصدر: أ ب