أستراليا قد تعتمد تقنيات سويدية لتحديث غواصاتها الحربية

ذكر موقع Naval New أن أستراليا تسعى لتحديث بعض غواصاتها الحربية واعتماد تقنيات سويدية لتعديلها.

وجاء في منشور على الموقع " توصلت هيئة مواد الدفاع السويدية (FMV) ووزارة الدفاع الأسترالية إلى اتفاق لاستخدام التكنولوجيا السويدية لتحديث الغواصات الأسترالية التي تعمل بالديزل والكهرباء من فئة Collins.. وسيضمن الاتفاق بين الإدارتين العسكريتين تعاونا طويل الأمد، حيث ستبرم شركة ASC الأسترالية عقدا مع شركة Saab السويدية لتحديث الغواصات المذكورة".

وأشار الموقع إلى أن شركة "ASC" الأسترالية كانت قد صنعت سابقا 6 غواصات تعمل بالديزل والكهرباء من فئة Collins، وطوّرتها عن غواصات Type-471 السويدية، وأدخلت هذه الغواصات الخدمة لصالح الجيش الأسترالي ما بين عامي 1996 و2003.

وحول الموضوع قال رئيس هيئة موارد الدفاع السويدية، غورات مارتنسون:" تعتقد كل من السويد وأستراليا أن صناعة الغواصات لها أهمية استراتيجية كبيرة للدفاع، الاتفاق الجديد بيننا وبين الجانب الأسترالي ضروري، ونتطلع إلى تعاون طويل الأمد بين بلدينا في مثل هذه المجالات".

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ويبلغ طول كل غواصة من غواصات Collins الأسترالية 77 مترا، وعرضها 7.8م، ومقدار إزاحتها للمياه 3400 طن، ويمكن لهذه الغواصات قطع 9000 ميل بحري في كل مهمة، والحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، والغوص لعمق يزيد عن180، وحمل طاقم مكون من 58 شخصا.

وتتسلح هذه الغواصات بطوربيدات من عيار 533 ملم، وصواريخ Harpoon المضادة للسفن والأهداف البحرية.

المصدر: سلاح روسيا