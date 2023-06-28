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روسيا.. العثور على ضريح قديم في سيفاستوبل

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. العثور على ضريح قديم في سيفاستوبل
website of the Administration of St. Petersburg
صورة من الموقع
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عثر خبراء معهد تاريخ الحضارة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في مدينة سيفاستوبل بجمهورية القرم الروسية على هيكل أثري لضريح قديم.

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ويشير الموقع الرسمي لإدارة مدينة بطرسبورغ إلى أن علماء الآثار عثروا على هذا الضريح في الجانب الغربي للشارع القديم الذي يمر عبر مقبرة المدينة من بوابة خيرسونيس.

وجاء في البيان: "يمكن تصنيف الجزء العلوي على أنه تعريشة طقوسية، كانت تقام في أماكن ذات أهمية عامة أو دينية في الشوارع أو المقابر".

ويوجد مجمع الدفن في الجزء السفلي من الضريح، دفن فيه أفراد عائلة من النبلاء. وهذا ما جعل هذا الهيكل القديم فريدا من نوعه.

المصدر: نوفوستي

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