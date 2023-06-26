روسيا.. تبنّي معايير جديدة لفحص جودة العسل

أصدرت اللجنة الحكومية للرقابة على جودة المواد الاستهلاكية تعليمات إلى هيئة "المعايير الروسية" باعتماد طريقة جديدة لفحص جودة العسل باستخدام تحليل نظائر السكريات.

أفادت بذلك صحيفة "ازفستيا" الاثنين 26 يونيو، نقلا عن البروتوكول الموقع عقب اجتماع اللجنة.

أبلغت الجنة الصحيفة أن التكنولوجيا التي تعتمد على تحليل نظائر العسل ستساعد في التعرف على المنتجات المزيّفة. ويتم تطوير هذه التكنولوجيا من قبل العلماء من المركز العلمي الفيدرالي لتربية النحل بالتعاون مع معهد صناعة التخمير والمشروبات غير الكحولية والنبيذ. وعلاوة على ذلك، سيتم تقنين التحليل وجعله معيارا حكوميا ليتمكن الأخصائيون من استخدامه أثناء إجراء عمليات الفحص والتفتيش.

إقرأ المزيد

وأشارت نائبة رئيس هيئة "روس كاتشيستفو" (الجودة الروسية) يلينا ساراتسيفا إلى أن طريقة تحديد أصالة العسل قد تم تطويرها، وتم اعتمادها من قبل مؤسسة "روس ستاندارت" (المعايير الروسية)، وشددت على أن المستوى الحالي لتطور صناعة المواد الغذائية وخاصة الصناعة الأجنبية، يسمح بإنتاج العسل من مكونات لا علاقة لها بالمكونات الطبيعية. وقالت:" الآن لا توجد في روسيا لائحة تحدد تعريف العسل واختلاف العسل الطبيعي عن العسل الاصطناعي، ولا يوجد سوى معيار بعنوان "العسل الطبيعي والشروط التقنية" في مؤسسة " روس ستاندرت" وأضافت:" لكن النحال الذي يبيع المنتجات في السوق قد لا يستخدم معيارا حكوميا، بينما يظل قادرا على بيع منتجاته، لذا فمن المهم إدخال تعديلات في القوانين ستساعد في حل تلك المشكلة".

ووافق اتحاد النحالين الروس على فكرة التطبيق المستمر لطرق تحديد أصالة العسل. وقال رئيس الاتحاد، فلاديمير كابونين، في حديث أدلى به لصحيفة " "إزفيستيا الروسية إن حصة العسل المزيّف في روسيا والعالم تبلغ حوالي 70٪، والتقنيات الحديثة تجعل من الممكن إنتاج عسل صناعي عمليا. لذلك قال ألكسندر كابونين، إنه يجب على الهيئات الحكومية فحص المنتجات بشكل منتظم في المتاجر والمعارض والأسواق.

المصدر: إزفيستيا