القوات الجوية الروسية تتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو- 35 إس" (فيديو)

جاء على موقع الحكومة الروسية أن القوات الجوية الفضائية الروسية تسلمت دفعة جديدة من مقاتلات "سو- 35 إس".

وقد وصلت دفعة جديدة من المقاتلات من مصنع "غاغارين" في مدينة كومسومولسك على نهر الآمور، بصفته فرعا من مؤسسة "روستيخ" الحكومية، وتم تسليمها لوزارة الدفاع الروسية. وحققت مقاتلات "سو – 35 إس" برحلة جوية من الشرق الأقصى الروسي إلى مطارها.

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ويشار إلى طائرات "سو- 35 إس" اجتازت كل الاختبارات اللازمة في المصنع بموجب الشروط التي تقدّمها الخدمات التقنية. وتم اختبار كل مقاتلة في الجو في مختلف أنظمة التحليق.

ونقل الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية عن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس منتوروف قوله "إن "سو- 35 إس" هي إحدى أفضل الطائرات التكتيكية العملياتية في العالم التي بمقدورها تنفيذ طيف واسع من المهام، وتتمتع الطائرة بنجاح في كل مكان".

وأشار مدير عام شركة الطائرات الموحدة الروسية يوري سليوسار إلى أن دفعات جديدة من تلك الطائرات لا تزال على قيد الإنتاج، وأضاف أن مصانع شركة الطائرات الموحدة التي تنفذ الحجوزات الحكومية، بما في ذلك مصنع "غاغارين"، قد تلقت حجما ملموسا من الأموال بموجب برنامج التجهيز التقني وتحديث الإنتاج، وقد تم إطلاق المرافق الإنتاجية الجديدة، ما يسمح بزيادة حجم الإنتاج بجملة".

المصدر: نوفوستي